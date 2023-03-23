В США назвали цели Зеленского максималистскими

По словам Милли, планы Зеленского будет чрезвычайно сложно воплотить в жизнь военным путем. Так он ответил на просьбу прокомментировать реализуемость планов украинского руководства отбить Донбасс и взять под контроль сухопутный коридор в Крым и вернуть полуостров в состав Украины.

Милли также отметил, что США не ведут войну с РФ, а только помогают Украине бороться за территориальную целостность.