В Пентагоне выразили обеспокоенность поездкой главы КНР в Москву

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Остин пояснил, что поездка китайского лидера в Москву посылает «тревожный сигнал», показывает поддержку России со стороны Китая.

По его словам, США не наблюдают каких-либо поставок вооружений и военной техники российским военным из КНР. Вместе с тем, Вашингтон очень внимательно следит за этим.

В том случае, если Китай все же начнет военные поставки в Россию, это встревожит мировое сообщество, пояснил Остин.

Шеф Пентагона резюмировал, что даже то, что Си Цзиньпин нанес визит в Россию, уже заставляет беспокоиться.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай главными конкурентами США.