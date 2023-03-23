В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

В Пентагоне выразили обеспокоенность поездкой главы КНР в Москву

Илья Родин

Вашингтон серьезно обеспокоен трехдневным государственным визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом пишет РИА «Новости».

В Пентагоне выразили обеспокоенность поездкой главы КНР в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Остин пояснил, что поездка китайского лидера в Москву посылает «тревожный сигнал», показывает поддержку России со стороны Китая.

По его словам, США не наблюдают каких-либо поставок вооружений и военной техники российским военным из КНР. Вместе с тем, Вашингтон очень внимательно следит за этим.

В том случае, если Китай все же начнет военные поставки в Россию, это встревожит мировое сообщество, пояснил Остин.

Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа

Шеф Пентагона резюмировал, что даже то, что Си Цзиньпин нанес визит в Россию, уже заставляет беспокоиться.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай главными конкурентами США.

Госсекретарь уточнил, что Москва представляет собой угрозу интересам Соединенных Штатов в настоящее время, а Пекин - в долгосрочной перспективе.

В мире,Ллойд Остин,Энтони Блинкен,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Пентагон,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий