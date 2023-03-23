В Пентагоне выразили обеспокоенность поездкой главы КНР в Москву

Вашингтон серьезно обеспокоен трехдневным государственным визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом пишет РИА «Новости».
Остин пояснил, что поездка китайского лидера в Москву посылает «тревожный сигнал», показывает поддержку России со стороны Китая.
По его словам, США не наблюдают каких-либо поставок вооружений и военной техники российским военным из КНР. Вместе с тем, Вашингтон очень внимательно следит за этим.
В том случае, если Китай все же начнет военные поставки в Россию, это встревожит мировое сообщество, пояснил Остин.
Шеф Пентагона резюмировал, что даже то, что Си Цзиньпин нанес визит в Россию, уже заставляет беспокоиться.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай главными конкурентами США.
Госсекретарь уточнил, что Москва представляет собой угрозу интересам Соединенных Штатов в настоящее время, а Пекин - в долгосрочной перспективе.