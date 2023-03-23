Гутерриш заявил о вампирском потреблении воды человечеством

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе конференции по водной безопасности обвинил человечество в бездумном расходовании водных ресурсов, назвав потребление воды «вампирским». Его слова приводит Reuters.

Гутерриш заявил, что четверть населения пьет небезопасную воду, в то время как половина не имеет элементарных санитарных условий. Кроме того большая часть недавних бедствий «связана с водой».

«Мы истощаем жизненную силу человечества из-за вампирского чрезмерного потребления и неустойчивого использования. Часть ресурса испаряется из-за глобального потепления», — отметил генсек ООН.