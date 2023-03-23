В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
45 минут назад

Гутерриш заявил о вампирском потреблении воды человечеством

Елена Прошина

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе конференции по водной безопасности обвинил человечество в бездумном расходовании водных ресурсов, назвав потребление воды «вампирским». Его слова приводит Reuters.

Гутерриш заявил о вампирском потреблении воды человечеством
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гутерриш заявил, что четверть населения пьет небезопасную воду, в то время как половина не имеет элементарных санитарных условий. Кроме того большая часть недавних бедствий «связана с водой».

«Мы истощаем жизненную силу человечества из-за вампирского чрезмерного потребления и неустойчивого использования. Часть ресурса испаряется из-за глобального потепления», — отметил генсек ООН.

В связи с этим Гутерриш призвал власти стран к более разумному распределению воды.

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий