Блинкен заявил о непричастности США к подрыву "Северных потоков"

Ни одно американское федеральное агентство непричастно к диверсиям на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток—2». Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «РИА Новости».

Одни из конгрессменов попросил его подтвердить, что ни одно федеральное агентство США непричастно к подрыву «Северных потоков».

«Да, это так», — сказал Блинкен.

Напомним, что диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Операторы магистрали Nord Stream AG заявляли о беспрецедентных разрушениях. В РФ по факту произошедшего инициировали дело об акте международного терроризма.