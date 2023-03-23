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1 час назад

Блинкен заявил Конгрессу о непричастности США к подрыву "Северных потоков"

Елена Прошина

Ни одно американское федеральное агентство непричастно к диверсиям на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток—2». Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «РИА Новости».

Блинкен заявил о непричастности США к подрыву "Северных потоков"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Одни из конгрессменов попросил его подтвердить, что ни одно федеральное агентство США непричастно к подрыву «Северных потоков».

«Да, это так», — сказал Блинкен.

Напомним, что диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Операторы магистрали Nord Stream AG заявляли о беспрецедентных разрушениях. В РФ по факту произошедшего инициировали дело об акте международного терроризма.

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Позже американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывные устройства под газопроводами России заложили водолазы ВМС США. Они сделали это в июне 2022 года под видом учений «Балтопс». По данным Херша, решение о проведении данной операции принял президент США Джо Байден. В Белом доме заявления журналиста назвали «совершенной ложью и полной фикцией».

В мире,Сеймур Херш,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,
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