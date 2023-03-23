В ООН заявили о «вампирском потреблении» воды человечеством

Человечество бездумно расходует водные ресурсы. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе конференции по водной безопасности, сообщило агентство Reuters.

По его словам, каждый четвертый житель планеты употребляет небезопасную воду для питья, а каждый второй землянин не может пользоваться элементарными санитарными условиями. Организация призвала правительства государств к более разумному распределению воды.