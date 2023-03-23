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27 минут назад

СМИ: местонахождение задержанного в Италии Артема Усса неизвестно

ТАСС

Российский предприниматель Артем Усс, являющийся сыном губернатора Красноярского края Александра Усса и задержанный в Италии по международному ордеру, покинул место, где находился под домашним арестом, и в настоящее время ведутся его поиски. Об этом сообщило в четверг агентство АНСА.

Сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста в Италии
Фото: СоцсетиСоцсети

По его данным, задержанный нарушил условия содержания под домашним арестом на съемной квартире в Милане, самовольно сняв электронный браслет контроля местонахождения.

Суд в Италии одобрил экстрадицию сына губернатора Усса в США

Суд в Милане ранее принял положительное решение по вопросу об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег.

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