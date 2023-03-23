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54 минуты назад

В Чехии сократили размер пособия украинским беженцам

Илья Родин

Президент Чехии Петр Павел подписал законопроект, регулирующий вопросы трудоустройства и соцзащиты украинских беженцев. Об этом пишет «Российская газета».

В Чехии сократили размер пособия украинским беженцам
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно документу, ежемесячное пособие для беженцев из Украины снизится с 5000 крон (17,5 тысячи рублей) до 4860 крон (17 тысяч рублей).

Это пособие власти Чехии планируют выплачивать вынужденным мигрантам в течение пяти месяцев после их прибытия в страну.

Стали известны расходы Чехии на беженцев с Украины

В дальнейшем, пособие сократится до 3130 крон (11 тысяч рублей). Вместе с тем, при соблюдении ряда условий, его размер останется прежним. В частности, оно будет выплачиваться в полном объеме в том случае, если беженец поступит в чешский вуз, является инвалидом, пенсионером.

Ранее в России приняли постановление о продлении срока действия водительских прав. По мнению экспертов, решение было принято на фоне прибытия в страну большого количества беженцев.

В мире,Петр Павел,
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