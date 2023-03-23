Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

Там уточнили, что переброску осуществляли украинские пилоты и персонал с помощью ВВС республики и других составляющих, которые обеспечивали «безопасность переброски и необходимую документацию». Также в Минобороны Словакии заявили, что республике не нужны эти самолеты, поскольку нет возможностей проводить их ремонт в их условиях.