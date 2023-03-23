Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

Власти Словакии передали Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минобороны республики.
«Мы успешно передали Вооруженным силам Украины первые четыре истребителя МиГ-29», — говорится в заявлении военного ведомства Словакии.
Там уточнили, что переброску осуществляли украинские пилоты и персонал с помощью ВВС республики и других составляющих, которые обеспечивали «безопасность переброски и необходимую документацию». Также в Минобороны Словакии заявили, что республике не нужны эти самолеты, поскольку нет возможностей проводить их ремонт в их условиях.
В ближайшее время республика планирует передать Украине еще один самолет.