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10 минут назад

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

Елена Прошина

Власти Словакии передали Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минобороны республики.

«Мы успешно передали Вооруженным силам Украины первые четыре истребителя МиГ-29», — говорится в заявлении военного ведомства Словакии.

Там уточнили, что переброску осуществляли украинские пилоты и персонал с помощью ВВС республики и других составляющих, которые обеспечивали «безопасность переброски и необходимую документацию». Также в Минобороны Словакии заявили, что республике не нужны эти самолеты, поскольку нет возможностей проводить их ремонт в их условиях.

В ближайшее время республика планирует передать Украине еще один самолет.

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