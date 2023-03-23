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37 минут назад

Трамп: разговор лидеров РФ и КНР о переменах - худший момент в истории США

Газета.Ruиещё 3

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что разговор российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином о переменах является худшим моментом в истории для Соединенных Штатов. Об этом пишет издание Newsweek.

Трамп назвал худшим моментом в истории США встречу Путина и Си Цзиньпина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было, возможно, худшим моментом в истории для США», — сказал Трамп.

Так он прокомментировал видеозапись со встречи глав КНР и РФ, на которой Си Цзиньпин заявил, что страны вместе участвуют в переменах, которых не было в течение 100 лет. При этом лидер КНР на прощание назвал Путина «дорогим другом».

Ранее сенатор и бывший посол России в Китае Андрей Денисов в интервью «Парламентской газете» назвал три главных итога визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Он напомнил, что как и в 2013 году, когда нынешний китайский лидер был впервые избран на пост главы республики, так и спустя 10 лет, свою первую зарубежную поездку он совершил именно в Москву, а это говорит о том, что «прицел не сбит». Это, по словам собеседника издания, первый и основной вывод по итогам мероприятия.

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