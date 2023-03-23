В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Белый дом прокомментировал награждение пилотов Су-27 за перехват дрона в Черном море

Илья Родин

Награждение пилотов истребителей Су-27 за перехват разведывательного беспилотника MQ-9 вызвало негативные эмоции в Вашингтоне, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это оскорбительно», - подчеркнул чиновник.

Кирби заметил, что не представляет, по какой причине Москва приняла решение наградить за храбрость военных летчиков.

По его оценке, пилоты истребителей подвергали себя и имущество США излишнему риску. Соответственно, их действия можно охарактеризовать исключительно негативно.

Упавший в Черном море беспилотник заставил США изменить маршруты полета

Напомним, что 14 марта произошел в районе Крыма произошел инцидент с американским беспилотником. Российские военные засекли дрон, направляющийся в сторону госграницы. На перехват объекта была направлена дежурная пара летчиков. В их задачу входила идентификация летального аппарата.

В Минобороны РФ отметили, что истребители не приближались к беспилотнику, не задействовали оружие. При том, что оператор дрона совершал резкие маневры. В результате его действий БПЛА потерял управление и рухнул в Черное море, резюмировали в ведомстве.

В мире,Видео,Джон Кирби,Минобороны России,
108
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий