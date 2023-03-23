Награждение пилотов истребителей Су-27 за перехват разведывательного беспилотника MQ-9 вызвало негативные эмоции в Вашингтоне, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это оскорбительно», - подчеркнул чиновник.

Кирби заметил, что не представляет, по какой причине Москва приняла решение наградить за храбрость военных летчиков.

По его оценке, пилоты истребителей подвергали себя и имущество США излишнему риску. Соответственно, их действия можно охарактеризовать исключительно негативно.

Напомним, что 14 марта произошел в районе Крыма произошел инцидент с американским беспилотником. Российские военные засекли дрон, направляющийся в сторону госграницы. На перехват объекта была направлена дежурная пара летчиков. В их задачу входила идентификация летального аппарата.