ЕК назвала необходимую доя восстановления Украины сумму

Представители Еврокомиссии, Всемирного банка, ООН и Киева провели новую оценку стоимости восстановления Украины после конфликта с Россией. Сегодня оно обойдется стране в 411 миллиарда долларов, передает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

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В Еврокомиссии подчеркнули, что при расчете стоимости восстановления Украины учитывали ситуацию в стране за прошедший год — с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года. Ущерб только зданиям и инфраструктуре оценили в более чем 135 миллиардов долларов.

Согласно отчету, больше всего пострадали жилые дома (37%), транспорт (26%), энергетика (8%), торговля и промышленность (8%) и сельское хозяйство (6%).

Также в документе указали, что конфликт «привел к бедности 7,1 миллион человек и обратил вспять 15-летний прогресс в области развития» Украины.