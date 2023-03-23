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1 час назад

Киево-Печерскую лавру оцепила полиция

RT на русском

Киево-Печерская лавра оцеплена полицией, заявил наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь).

«Сегодня вокруг Киево-Печерской лавры и изнутри стоит полиция. Они ведут себя спокойно, тихо», — приводит РИА Новости слова митрополита.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Киево-Печерская Лавра: последние новости, что происходит и почему выгоняют монахов

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

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