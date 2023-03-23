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3 минуты назад

В ЕС надеются на скорый звонок Си Цзиньпина Зеленскому

Никита Бородкин

В Евросоюзе надеются на скорый звонок председателя КНР Си Цзиньпина президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В ЕС надеются на скорый звонок Си Цзиньпина Зеленскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что за встречей президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в ЕС «внимательно следили».

«Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому как можно скорее. Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана. Там есть и полезные пункты, и не очень», — подчеркнул Рютте.

Напомним, что председатель КНР 20-22 марта находился в России с государственным визитом. Украинский кризис стал одной из тем его переговоров с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы двух государств не обсуждали на прошедших переговорах мирный план Киева по украинскому урегулированию — Путин и Си Цзиньпин говорили о китайском плане из 12 пунктов.

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