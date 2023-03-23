Власти Грузии призвали европейских друзей Саакашвили извиниться

«Его друзья за пределами страны, будь то в Европарламенте или другие политики, которые делают заявление за заявлением якобы о его спасении, дают ему надежду, что осталось еще немого, надо еще немного похудеть, (…) и со дня на день мы спасем тебя», — сказал он.