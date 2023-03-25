В Германии озвучили возможного виновника срыва переговоров РФ и Украины

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, вероятно, может быть причастен к срыву переговоров о мирном урегулированию между Россией и Украиной, заявила Левая партия бундестага Германии. В своем обращении, направленном правительству ФРГ, парламентарии не исключили, что во время своего неофициального визита в Киев 9 апреля 2022 года Джонсон мог повлиять на Киев и призвать к блокировке любых мирных инициатив. «Лента.ру» изучила текст документа.

Фото: ТАСС ТАСС

Под обращением подписались депутаты Севим Дагделен, Грегор Гизи, Сара Вагенкнехт, Андрей Хунко, Серен Пеллманн и Александр Ульрих от имени Левой партии бундестага. В своем запросе они ссылаются на данные ряда западных и украинских СМИ, которые предполагали, что Москва и Киев могли прийти к мирному переговорному решению еще в первые месяцы российской спецоперации.

Видео дня

Согласно информации СМИ, предоставленной депутатами в запросе, в апреле 2022 года Россия и Украина могли прийти к соглашению о прекращении военного конфликта. Депутаты не исключили, что в тот период члены переговорных делегаций из Москвы и Киева нашли устраивающее обе стороны решение, которое, согласно данным изученных парламентариями источников, предполагало «значительные уступки».

Парламентарии также сослались и на интервью экс-премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который рассказал о том, как во время руководства страной он был посредником между Москвой и Киевом для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине. Со ссылкой на данные Беннета депутаты сообщили, что попытки дипломатического посредничества были «до мельчайших деталей согласованы с США, Германией и Францией», однако впоследствии с подачи «западных союзников» мирная инициатива была заблокирована полностью.

Более того, они привели информацию издания «Украинская правда», которое в мае 2022 года заявило, что переговоры окончательно зашли в тупик 9 апреля — после неофициального визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев. По информации Левой партии бундестага, накануне своего визита Джонсон призвал Зеленского «не идти ни на какие уступки Владимиру Путину».

На основании вышеизложенной информации парламентарии обращаются к правительству с 29 вопросами относительно того, какой информацией об упомянутых фактах располагает руководство ФРГ. Левая партия, в частности, интересуется какую роль сыграл Джонсон в окончании российско-украинского переговорного процесса.