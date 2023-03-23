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Россия запускает «Силу Сибири-2» и усиливает разворот на Азию

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После встречи президента РФ Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином в Москве было объявлено о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», «символизирующего желание Москвы переориентировать свою экономику на Азию перед лицом международных санкций», пишет Le Figaro.

После ввода в эксплуатацию по этому газопроводу протяженностью 2600 километров, который соединит Сибирь с китайским Синьцзяном через степи Монголии, будут ежегодно прокачивать 50 миллиардов кубометров газа. Ожидаемые объемы поставок почти такие же, как у «Северного потока-1» (55 миллиардов кубометров) до его остановки после диверсии в сентябре 2022 года. Путин также подчеркнул важность развития железнодорожной инфраструктуры между Россией и Китаем (существующая, по мнению экспертов, перегружена). Кроме того, он выступил за использование юаня в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Названо условие удара Израиля по Ирану

Власти Израиля уведомили администрации США и нескольких европейских стран об ударе по Ирану в случае, если он начнет обогащать уран выше уровня в 60 процентов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Израиль, все больше обеспокоенный прогрессом в ядерной программе Ирана, в последние месяцы усилил частные и публичные угрозы военными действиями, подчеркивает издание.

Из отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следует, что Иран накопил 87,5 килограмма урана с обогащением в 60 процентов. Эксперты говорят, что если этот уран будет обогащен до 90 процентов, его будет достаточно для производства как минимум одной ядерной бомбы. Израильское правительство не называет «красную черту» по обогащению публично, чтобы Иран не почувствовал, что существуют безопасные рамки. В Израиле утверждают, что любой прогресс Ирана по обогащению выше 60 процентов может вызвать военный ответ.

В США сравнили Т-90М против M1 Abrams

Американский журнал Newsweek сравнил обещанные Украине танки США M1 Abrams и российские Т-90М «Прорыв». Российский танк обладает более мощными двигателями, чем его предшественники, модернизированной башней и повышенной живучестью, а также многоканальным прицелом для работы в ночное время.

Он оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А46М-4, способной вести ракетный огонь по танкам противника на расстоянии до почти пяти километров, а также имеет вспомогательное вооружение. Опрошенные Newsweek эксперты заявили, что и российский, и американский танки хороши, и между ними трудно провести прямое сравнение без учета многих факторов, от которых зависит успех танка, (к примеру, работу машин поддержки и обученный персонал). Преимущество Т-90 в том, что он намного легче M1 Abrams - ему проще двигаться по грязи и маленьким мостам. В то же время датчики Abrams способны дать им преимущество в дальности и точности огня, подчеркнули эксперты.

«Спасительное унижение США Россией»

Опрошенные Asia Times американские эксперты заявили, что США недооценили Россию и теперь катастрофически теряют влияние: Вашингтону не хватает мощностей, чтобы обеспечить Украину боеприпасами. Эксперты считают, что срочное прекращение огня может стать «спасительным унижением» для США.

Эксперты считают, что из-за нехватки обученного военного персонала и дефицита боеприпасов президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть китайский мирный план - особенно на фоне успешного посредничества Пекина в ирано-саудовском споре. Эксперты подчеркнули, что вся украинская армия, которую НАТО готовила с 2014-го по 2022 год, мертва, а новобранцев бросают на боевые позиции после трехнедельной подготовки. Качеств ВСУ - как рядовых, так и офицеров - ухудшилось. Критические части гражданской экономики рухнут, если еще больше рабочей силы придется перевести в армию.

США распустят команду по борьбе с ковидом

Белый дом распустит свою группу реагирования на COVID-19 после окончания чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в мае 2023 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких бывших и нынешних американских чиновников.