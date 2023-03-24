Ранее опросы общественного мнения в Турции показали, что Эрдоган отстает по популярности от лидера оппозиции на 10 процентов. Перед выборами, которые пройдут в Турции 14 мая, Эрдоган столкнулся с рядом вызовов. Главным из них стало разрушительное землетрясение, унесшее жизни десятков тысяч человек. При этом отмечается, что политологи не советуют списывать его со счетов, так как нельзя полностью возложить вину на главу государства за стихийное бедствие.