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47 минут назад

В Турции назвали предварительный процент голосов за Эрдогана на выборах

Lenta.ruиещё 1

Предварительно, более 47 процентов избирателей готовы отдать голос за действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Такое число называет турецкая газета Hürriyet со ссылкой на данные опроса исследовательского центра Optimar.

Главный соперник президента, кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу, согласно опросу, получит на выборах 45,3 процента голосов. Опрос Optimar проводился с13 по 18 марта среди 1916 респондентов. Отмечается, что компания Optimar ранее точно предсказала президентские выборы 2014 и 2018 годов и референдум 2017 года.

Ранее опросы общественного мнения в Турции показали, что Эрдоган отстает по популярности от лидера оппозиции на 10 процентов. Перед выборами, которые пройдут в Турции 14 мая, Эрдоган столкнулся с рядом вызовов. Главным из них стало разрушительное землетрясение, унесшее жизни десятков тысяч человек. При этом отмечается, что политологи не советуют списывать его со счетов, так как нельзя полностью возложить вину на главу государства за стихийное бедствие.

Politico: Эрдоган утратил ауру непобедимости

Опрос, проведенный 6-7 марта компанией Alf Research, показал, что Кылычдароглу может набрать на предстоящих выборах 55,1 процента голосов, а Эрдоган — 44,9 процента.

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