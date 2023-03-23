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27 минут назад

В Дании заявили, что найденный на "Северных потоках" объект мог находиться там давно

Газета.Ru

Найденный на российском газопроводе «Северный поток» объект, о котором упоминал президент России Владимир Путин, мог находиться там давно. Об этом сообщает датская газета Jyllans-Posten, ссылаясь на экспертов и документы властей Дании.

В публикации отмечается, что из переписки датских властей следует, что найденный объект «основательно зарос», хотя на видеозаписи 2019 его еще не было.

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«То, что объект зарос, может быть признаком того, что артефакт долгое время находился в море», — пришли к этому выводу обозреватели газеты.

Издание указывает, что до сих пор информации о природе «артефакта», который был недавно найден на единственном неповрежденном газопроводе «Северный поток», крайне мало.

Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что под трубопроводом «Северный поток-2» обнаружили странный объект.

До этого Владимир Путин не стал прямо называть сторону, ответственную за повреждения газопроводов «Северный поток». По словам российского лидера, взрывы устроил тот, кто «стремится разорвать связи РФ и Европейского союза», ослабить политическую субъектность Европы.

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