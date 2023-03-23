Найденный на российском газопроводе «Северный поток» объект, о котором упоминал президент России Владимир Путин, мог находиться там давно. Об этом сообщает датская газета Jyllans-Posten, ссылаясь на экспертов и документы властей Дании.

В публикации отмечается, что из переписки датских властей следует, что найденный объект «основательно зарос», хотя на видеозаписи 2019 его еще не было.

«То, что объект зарос, может быть признаком того, что артефакт долгое время находился в море», — пришли к этому выводу обозреватели газеты.

Издание указывает, что до сих пор информации о природе «артефакта», который был недавно найден на единственном неповрежденном газопроводе «Северный поток», крайне мало.

Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что под трубопроводом «Северный поток-2» обнаружили странный объект.