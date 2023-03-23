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47 минут назад

Пашинян раскрыл детали готовящегося мирного договора Армении и Азербайджана

News.ru

Мирное соглашение Баку и Еревана будет основано на письменных договоренностях, которые были официально утверждены ранее, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Армения продолжит заниматься укреплением систем безопасности в стране, передает Aysor.

Пашинян раскрыл детали готовящегося мирного договора Армении и Азербайджана
Фото: primeminister.amprimeminister.am

Соглашение о мире с Азербайджаном будет на основе достигнутых до сих пор на высшем уровне письменных документов. <...> Правительство и народ Армении должны заниматься каждодневными созидательными работами, укреплением системы безопасности. Мы ни на минуту не должны отклоняться от пути развития, укрепления Армении и нашей демократии, — сказал Пашинян.

При этом он подчеркнул, что условия, которые ранее выдвигал президент Азербайджана Ильхам Алиев, практически нереализуемы. Он назвал риторику Баку «актом агрессии».

Ранее Алиев заявил, что без принятия Арменией поствоенных реалий мирный договор невозможен. Он подчеркнул, что если Еревану не нужно соглашение, то и Баку в нем не нуждается. Он добавил, что никто не должен забывать итоги второй карабахской войны. Алиев отметил, что азербайджанский народ по праву живет с чувством гордости, поскольку доказал всему миру, что является великим народом.

В мире,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,
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