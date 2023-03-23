Пашинян раскрыл детали готовящегося мирного договора Армении и Азербайджана

Мирное соглашение Баку и Еревана будет основано на письменных договоренностях, которые были официально утверждены ранее, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян . По его словам, Армения продолжит заниматься укреплением систем безопасности в стране, передает Aysor.

Соглашение о мире с Азербайджаном будет на основе достигнутых до сих пор на высшем уровне письменных документов. <...> Правительство и народ Армении должны заниматься каждодневными созидательными работами, укреплением системы безопасности. Мы ни на минуту не должны отклоняться от пути развития, укрепления Армении и нашей демократии, — сказал Пашинян.

Ранее Алиев заявил, что без принятия Арменией поствоенных реалий мирный договор невозможен. Он подчеркнул, что если Еревану не нужно соглашение, то и Баку в нем не нуждается. Он добавил, что никто не должен забывать итоги второй карабахской войны. Алиев отметил, что азербайджанский народ по праву живет с чувством гордости, поскольку доказал всему миру, что является великим народом.