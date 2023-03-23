В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Рассекреченные документы США объяснили решение Буша начать вторжение в Ирак

Lenta.ru

Недавно рассекреченный 31-страничный меморандум, опубликованный в ноябре 2022 года Национальным архивом США, дает представление о том, как было принято решение начать вторжение американских войск в Ирак. Фрагменты приводит издание Foreign Affairs.

Рассекреченные документы США объяснили решение Буша начать вторжение в Ирак
Фото: Lenta.ruLenta.ru

9 апреля 2004 года члены Комиссии 9/11 встретились с тогдашним президентом США Джорджем Бушем и вице-президентом Диком Чейни в Овальном кабинете. Встреча продлилась почти три часа — на ее протокол в том числе ссылаются в меморандуме.

В ходе встречи члены комиссии предположили, что Буш причастен к атакам 11 сентября, поскольку он проигнорировал разведданные о готовящемся нападении. Президент в ответ на обвинения настаивал на том, что предупреждения касались угроз за пределами Соединенных Штатов, а не внутри страны. По его словам, единственный отчет, содержащий предупреждение об атаках на США, «носил исторический характер».

Кроме того, в Вашингтоне ожидали нового нападения. Буш, заслушивавший доклады о разработках химоружия в Ираке, опасался одного: «обильные доказательства использования оружия массового уничтожения [президентом Ирака] Саддамом [Хусейном]... будут использованы против Буша в случае нового нападения».

Вторжение сил США и их союзников в Ирак началось 20 марта 2003 года. Американские власти полностью завершили вывод войск только к декабрю 2011 года. По приблизительным подсчетам, в ходе боевых действий в стране погибли свыше миллиона человек — как мирных иракцев, так и военных США.

В мире,Джордж Буш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий