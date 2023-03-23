Пока вы спали: диалог США с "демократическим движением" Беларуси и новое заявление МАГАТЭ по ЗАЭС

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Фото: РИА Новости РИА Новости

США заявили о готовности запустить диалог с «демократическим движением» Белоруссии

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Администрация США планирует запустить «всеобъемлющий стратегический» диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии. Об этом заявила бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, пишет ТАСС.

Такое намерение было высказано во время встречи в Вашингтоне.

«Шерман и Тихановская выразили надежду, что в стратегическом диалоге примут участие учреждения правительства США, занимающиеся ситуацией вокруг Белоруссии, а также широкий круг белорусских демократических сил», - подчеркнул по итогам беседы заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Пекин может помешать поставкам Киеву боеприпасов с обедненным ураном

Намерение Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном нарушит принцип нераспространения оружия и ведет к эскалации конфликта. Против такого развитиясбытий совместно могут выступить Россия и Китай. Об этом со ссылкой на экспертов пишет китайское издание The Global Times.

«Если Лондон переступит «красную черту», Россия не будет сидеть сложа руки. Как крупные ядерные державы Китай и Россия могли бы коллективно выступить против такого шага в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН», - пояснил изданию сотрудник Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Он также отметил, что такие действия показывают, насколько Западу не важны украинцы.

В МАГАТЭ заявили о невозможности создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, сейчас речь идет о прекращении боевых действий. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

По его словам, сложности возникли с процессом верификации, так как уже через одну милю от демилитаризованной зоны «территория будет чрезвычайно милитаризованной».

«Мы обсуждали с обеими сторонами разные варианты, формы и размеры. И я пришел к выводу, что территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия», - пояснил Гросси.

Названо основное направление вторжения сил НАТО в Россию

НАТО увеличивает свою группировку на границах с Россией и рассматривает вариант вторжения через территорию Белоруссии. Об этом рассказал Ura.ru бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он обратил внимание на развертывание вооруженных сил Польшей и Германией, а также переброску в Европу первой механизированной дивизии армии США.

«Основное направление вторжения — западное. Это Беларусь, Смоленск, Москва», - пояснил Матвийчук, отметив, что пока «признаков активной фазы подготовки не наблюдается», так как армии НАТО придется преодолеть территорию Белоруссии.

В Германии пока не установили подозреваемых во взрывах на «Северных потоках»

Прокуратура ФРГ пока не установила личности подозреваемых во взрывах на «Северных потоках», и расследование все еще направлено против неизвестных. Об этом заявил генпрокурор Германии Петер Франк, пишет ТАСС.

По его словам, следователи продолжают оценку доказательств и пока не могут сделать выводы о личности преступников.