Пока вы спали: диалог США с "демократическим движением" Беларуси и новое заявление МАГАТЭ по ЗАЭС

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Администрация США планирует запустить «всеобъемлющий стратегический» диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии. Об этом заявила бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, пишет ТАСС.
Такое намерение было высказано во время встречи в Вашингтоне.
«Шерман и Тихановская выразили надежду, что в стратегическом диалоге примут участие учреждения правительства США, занимающиеся ситуацией вокруг Белоруссии, а также широкий круг белорусских демократических сил», - подчеркнул по итогам беседы заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
Намерение Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном нарушит принцип нераспространения оружия и ведет к эскалации конфликта. Против такого развитиясбытий совместно могут выступить Россия и Китай. Об этом со ссылкой на экспертов пишет китайское издание The Global Times.
«Если Лондон переступит «красную черту», Россия не будет сидеть сложа руки. Как крупные ядерные державы Китай и Россия могли бы коллективно выступить против такого шага в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН», - пояснил изданию сотрудник Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.
Он также отметил, что такие действия показывают, насколько Западу не важны украинцы.
Международное агентство по атомной энергии отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, сейчас речь идет о прекращении боевых действий. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.
По его словам, сложности возникли с процессом верификации, так как уже через одну милю от демилитаризованной зоны «территория будет чрезвычайно милитаризованной».
«Мы обсуждали с обеими сторонами разные варианты, формы и размеры. И я пришел к выводу, что территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия», - пояснил Гросси.
НАТО увеличивает свою группировку на границах с Россией и рассматривает вариант вторжения через территорию Белоруссии. Об этом рассказал Ura.ru бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Он обратил внимание на развертывание вооруженных сил Польшей и Германией, а также переброску в Европу первой механизированной дивизии армии США.
«Основное направление вторжения — западное. Это Беларусь, Смоленск, Москва», - пояснил Матвийчук, отметив, что пока «признаков активной фазы подготовки не наблюдается», так как армии НАТО придется преодолеть территорию Белоруссии.
Прокуратура ФРГ пока не установила личности подозреваемых во взрывах на «Северных потоках», и расследование все еще направлено против неизвестных. Об этом заявил генпрокурор Германии Петер Франк, пишет ТАСС.
По его словам, следователи продолжают оценку доказательств и пока не могут сделать выводы о личности преступников.
«В настоящее время невозможно сделать убедительных заявлений по этому поводу, особенно по вопросу государственного участия», - заметил Франк.