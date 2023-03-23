Politico сообщила о конфликте между Германией и Францией

Из-за разногласий по вопросам ядерной энергетики и запрета машин с двигателем внутреннего сгорания между Германией и Францией разгорелись «скандал» и конфликт, сообщают СМИ.

Лидеры Евросоюза 23–24 марта обсудят в Брюсселе экономическую конкурентоспособность ЕС и поддержка Украины, но переговорам может помешать конфликт между Германией и Францией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Германия и еще несколько стран, включая Италию, заблокировали запрет продаж автомобилей с традиционными двигателями к 2035 году. Это вызвало «скандал», пишет Politico. Европарламент уже дважды отклонил предложение Германии об исключении синтетической альтернативы ископаемому топливу. Позиция Германии подверглась критике Парижа. Сама Франция добивается объявления атомной энергетики «чистой» технологией, что не нравится уже Берлину. «Особенно разозлило» Францию давление на Еврокомиссию со стороны кабмина Олафа Шольца, куда входят немецкие «зеленые» – ЕК понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС.

Глава Европарламента Роберта Метсола обратилась к Совету ЕС с протестом на попытки Берлина «в последнюю минуту» внести изменения в согласованное законодательство по автотранспорту. Госсекретарь Германии по делам ЕС Анна Люрманн выразила надежду, что действия ее страны не подтолкнут других членов ЕС также попытаться повторить действия Берлина для защиты их национальных интересов.