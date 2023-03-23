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13 минут назад

Politico сообщила о конфликте между Германией и Францией из-за автомобилей и ядерной энергетики

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Из-за разногласий по вопросам ядерной энергетики и запрета машин с двигателем внутреннего сгорания между Германией и Францией разгорелись «скандал» и конфликт, сообщают СМИ.

Politico сообщила о конфликте между Германией и Францией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лидеры Евросоюза 23–24 марта обсудят в Брюсселе экономическую конкурентоспособность ЕС и поддержка Украины, но переговорам может помешать конфликт между Германией и Францией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Германия и еще несколько стран, включая Италию, заблокировали запрет продаж автомобилей с традиционными двигателями к 2035 году. Это вызвало «скандал», пишет Politico. Европарламент уже дважды отклонил предложение Германии об исключении синтетической альтернативы ископаемому топливу. Позиция Германии подверглась критике Парижа. Сама Франция добивается объявления атомной энергетики «чистой» технологией, что не нравится уже Берлину. «Особенно разозлило» Францию давление на Еврокомиссию со стороны кабмина Олафа Шольца, куда входят немецкие «зеленые» – ЕК понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС.

Глава Европарламента Роберта Метсола обратилась к Совету ЕС с протестом на попытки Берлина «в последнюю минуту» внести изменения в согласованное законодательство по автотранспорту. Госсекретарь Германии по делам ЕС Анна Люрманн выразила надежду, что действия ее страны не подтолкнут других членов ЕС также попытаться повторить действия Берлина для защиты их национальных интересов.

Напомним, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция.

В мире,Олаф Шольц,Европарламент,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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