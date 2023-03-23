США намерены запустить стратегический диалог с «демократическим движением» Белоруссии

Американская администрация намерена запустить стратегический диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя Госдепа Соединенных Штатов Уэнди Шермана.
Об этом он заявил бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской во время их беседы в Вашингтоне. Как ожидается, всеобъемлющий стратегический диалог с демократическим движением и гражданским обществом Белоруссии будет запущен в конце текущего года.
Шерман и Тихановская высказали мнение, что в стратегическом диалоге будут участвовать учреждения американского правительства, занимающиеся ситуацией вокруг Белоруссии. Также ожидается широкий круг белорусских демократических сил, в числе которых политические лидеры, представители гражданского общества, независимые журналисты, правозащитники, юристы, лидеры профсоюзов, ученые и простые граждане.
До этого глава американской дипломатии Энтони Блинкен выступил с заявлением о том, что Вашингтон рассматривает возможность назначения спецпредставителя по взаимодействию с оппозиционными силами Белоруссии. Это должно произойти в ближайшее время. Глава Госдепа не уточнил, когда именно следует ждать кадрового назначения. Также ничего не известно о кандидате на этот пост.