США намерены запустить стратегический диалог с «демократическим движением» Белоруссии

Американская администрация намерена запустить стратегический диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя Госдепа Соединенных Штатов Уэнди Шермана.

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Об этом он заявил бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской во время их беседы в Вашингтоне. Как ожидается, всеобъемлющий стратегический диалог с демократическим движением и гражданским обществом Белоруссии будет запущен в конце текущего года.

Шерман и Тихановская высказали мнение, что в стратегическом диалоге будут участвовать учреждения американского правительства, занимающиеся ситуацией вокруг Белоруссии. Также ожидается широкий круг белорусских демократических сил, в числе которых политические лидеры, представители гражданского общества, независимые журналисты, правозащитники, юристы, лидеры профсоюзов, ученые и простые граждане.