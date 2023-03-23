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59 минут назад

США намерены запустить стратегический диалог с «демократическим движением» Белоруссии

Елена Прошина

Американская администрация намерена запустить стратегический диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя Госдепа Соединенных Штатов Уэнди Шермана.

США намерены запустить стратегический диалог с «демократическим движением» Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он заявил бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской во время их беседы в Вашингтоне. Как ожидается, всеобъемлющий стратегический диалог с демократическим движением и гражданским обществом Белоруссии будет запущен в конце текущего года.

Шерман и Тихановская высказали мнение, что в стратегическом диалоге будут участвовать учреждения американского правительства, занимающиеся ситуацией вокруг Белоруссии. Также ожидается широкий круг белорусских демократических сил, в числе которых политические лидеры, представители гражданского общества, независимые журналисты, правозащитники, юристы, лидеры профсоюзов, ученые и простые граждане.

До этого глава американской дипломатии Энтони Блинкен выступил с заявлением о том, что Вашингтон рассматривает возможность назначения спецпредставителя по взаимодействию с оппозиционными силами Белоруссии. Это должно произойти в ближайшее время. Глава Госдепа не уточнил, когда именно следует ждать кадрового назначения. Также ничего не известно о кандидате на этот пост.

В мире,Светлана Тихановская,Энтони Блинкен,Госдеп США,
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