Помпео назвал сближение России и КНР ошибкой Байдена

"Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США", - приводит РИА Новости слова Помпео.

Он указал, что Китай и Россия объединились против США, и это обернется негативными последствиями для Вашингтона. Помпео добавил, что Вашингтон должен быть готов дать отпор. Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что посыл встречи президента Российской Федераии Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заключается в наличии альтернативы диктату США.