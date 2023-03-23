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1 час назад

Помпео назвал сближение России и КНР ошибкой Байдена

Газета.Ru

Бывший американский госсекретарь Майк Помпео в эфире Fox News заявил, что сближение России и Китая - стратегическая ошибка администрации президента США Джо Байдена.

Помпео назвал сближение России и КНР ошибкой Байдена
Фото: ТАССТАСС

"Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США", - приводит РИА Новости слова Помпео.

Он указал, что Китай и Россия объединились против США, и это обернется негативными последствиями для Вашингтона. Помпео добавил, что Вашингтон должен быть готов дать отпор. Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что посыл встречи президента Российской Федераии Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заключается в наличии альтернативы диктату США.

Ранее директор института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что визит Си Цзиньпина в Москву можно считать точкой отсчета широкомасштабного сотрудничества между Россией и Китаем.

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