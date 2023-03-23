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13 минут назад

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгосрочной поддержке Украины

Елена Прошина

Западным странам будет необходимо оказывать длительную поддержку украинским властям, сообщил The Guardian руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, так как не наблюдается перспектив для мирного урегулирования ситуации.

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгосрочной поддержке Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у российского лидера Владимира Путина «нет мирного плана» по Украине. По этой причине Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин и другие страны должны подготовиться поддерживать Киев оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени. Генсек указал, что посреднические усилия Пекина должны сопровождаться попытками понять позицию Киева и непосредственным взаимодействием с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Столтенберг посетовал на то, что Китай до сих пор не осудил российскую специальную военную операцию. Он также хочет, чтобы страны, входящие в НАТО договорились на следующем саммите альянса в Вильнюсе, что будут расходовать как минимум 2% ВВП своих стран на оборону.

Отмечается, что ожесточенные бои, которые в настоящее время идут вокруг Бахмута (Артемовск) на востоке Украины, демонстрируют, что Москва готова «просто бросить еще тысячи и тысячи солдат, понести много потерь ради минимальной выгоды». При этом, по словам Столтенберга, Россия наращивает военно-промышленное производство и «обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия».

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