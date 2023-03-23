Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгосрочной поддержке Украины

Западным странам будет необходимо оказывать длительную поддержку украинским властям, сообщил The Guardian руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, так как не наблюдается перспектив для мирного урегулирования ситуации.

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По его словам, у российского лидера Владимира Путина «нет мирного плана» по Украине. По этой причине Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин и другие страны должны подготовиться поддерживать Киев оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени. Генсек указал, что посреднические усилия Пекина должны сопровождаться попытками понять позицию Киева и непосредственным взаимодействием с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Столтенберг посетовал на то, что Китай до сих пор не осудил российскую специальную военную операцию. Он также хочет, чтобы страны, входящие в НАТО договорились на следующем саммите альянса в Вильнюсе, что будут расходовать как минимум 2% ВВП своих стран на оборону.