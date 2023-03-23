Трамп выложил в социальные сети доказательства своей невиновности

Бывший президент США Трамп может стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.

Как сообщает РИА Новости, экс-президент США Дональд Трамп потребовал прекратить судебное преследование в отношении него по делу о выплате денежных средств порноактрисе Сторми Дэниэлс, с которой у бывшего президента был роман.

Он опубликовал документ, который подтверждает, что экс-юрист Трампа Майкл Коэн "оплатил" молчание, исходя из собственного желания. Коэн отправил в Федеральную избирательную комиссию письмо, которое полностью оправдывает Трампа.

"(Письмо) должно немедленно положить конец охоте на ведьм, которую проводит окружной прокурор Манхэттена", — цитирует экс-президента ФАН.