Трамп заработал 1,5 млн долларов на слухах о грядущем аресте

Бывший президент США Дональд Трамп через три дня после распространения слухов о возможности своего ареста получил на предвыборную кампанию пожертвования в размере около 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, после поста Трампа его штаб разослал «множество» электронных писем и видеороликов, которые содержали информацию о его возможном задержании.

«Если нынешнему демократическому правительству сойдет с рук угроза ареста его крупнейшего политического противника, то наша некогда великая республика превратится в тиранию третьего мира», — гласил текст писем.

Также в нем и видеоролике содержался призыв к получателям подписать петицию против выдвижения обвинений и сделать пожертвование на сумму от 500 до 3000 долларов на предвыборную кампанию Трампа. Граждане США в рассылке обозначались в качестве «единственной надежды» страны.