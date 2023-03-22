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34 минуты назад

Трамп смог заработать на слухах о грядущем аресте 1,5 миллионов долларов

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп через три дня после распространения слухов о возможности своего ареста получил на предвыборную кампанию пожертвования в размере около 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источники.

Трамп заработал 1,5 млн долларов на слухах о грядущем аресте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, после поста Трампа его штаб разослал «множество» электронных писем и видеороликов, которые содержали информацию о его возможном задержании.

«Если нынешнему демократическому правительству сойдет с рук угроза ареста его крупнейшего политического противника, то наша некогда великая республика превратится в тиранию третьего мира», — гласил текст писем.

Также в нем и видеоролике содержался призыв к получателям подписать петицию против выдвижения обвинений и сделать пожертвование на сумму от 500 до 3000 долларов на предвыборную кампанию Трампа. Граждане США в рассылке обозначались в качестве «единственной надежды» страны.

Напомним, что о возможности своего ареста Трамп сообщил у себя в социальных сетях 18 марта. Позже, ссылаясь на утечку информации из прокуратуры округа Манхэттен, он даже раскрыл дату этого — 21 марта. Если арест произойдет, экс-президент призвал американцев выходить на протесты.

В мире,Дональд Трамп,
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