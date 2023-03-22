Белый дом: США не знают, когда завершатся расследования взрывов на "Севпотоках"

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не располагают информацией о том, в какие сроки могут закончиться расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», Вашингтон никоим образом не причастен к диверсии. Об этом сообщает ТАСС.
«Мне неизвестно о сроках (завершения расследований). Мы все еще полагаем, что это был саботаж, и Соединенные Штаты никоим образом к нему не причастны», — заявил Кирби.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден решил подорвать российские газопроводы «Северный поток» из-за ситуации на поле боя на Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием представителей РФ может установить причины совершения диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также заказчиков.