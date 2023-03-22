Активистка прервала выступление Блинкена и призвала к переговорам с Россией

Американская активистка прервала выступление государственного секретаря США Энтони Блинкена в Сенате, призвав его к мирным переговорам по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Она высказала претензии к главе Госдепа и обвинила его в нежелании переговоров с Россией. По мнению активистки, Блинкен не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом. По ее мнению, он должен «быть дипломатом» и приложить усилия для урегулирования ситуации на Украине.

Активистка потребовала немедленно «прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту».

«Если вам не нравятся предложения Китая, где ваши предложения о мире?» — обратилась она к главе ведомства.