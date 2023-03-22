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54 минуты назад

Белый дом прокомментировал планы Лондона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном

ТАСС

Боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует поставить Киеву, являются обычным вооружением и используются уже несколько десятилетий. С таким утверждением выступил в среду на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Белый дом прокомментировал планы поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Этот тип боеприпасов - довольно обычная вещь, он используется уже несколько десятилетий", - заявил Кирби, отвечая на вопрос о реакции Москвы на планы Лондона поставить такое вооружение на Украину.

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Представитель Белого дома также назвал опасения РФ по поводу применения такого оружия "очередной подменой понятия".

"Думаю, что настоящая причина в том, что Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки", - утверждал Кирби.

Кроме того, он отметил, что не будет комментировать такое намерение Великобритании, назвав его "суверенным решением".

По словам Кирби, Соединенные Штаты не считают, что снаряды с обедненным ураном несут угрозу с точки зрения распространения радиации.

"Важно помнить, что проводились исследования в области здравоохранения относительно обедненного урана. Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия", - утверждал Кирби.

Великобритания выступила с заявлением о снарядах с обедненным ураном

В опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники.

Комментируя решение британских властей, президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом". Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном, подчеркнув, что этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.

В мире,Аннабель Голди,Джон Кирби,Владимир Путин,Парламент Великобритании,
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