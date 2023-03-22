Белый дом прокомментировал планы поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует поставить Киеву, являются обычным вооружением и используются уже несколько десятилетий. С таким утверждением выступил в среду на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Этот тип боеприпасов - довольно обычная вещь, он используется уже несколько десятилетий", - заявил Кирби, отвечая на вопрос о реакции Москвы на планы Лондона поставить такое вооружение на Украину.

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Представитель Белого дома также назвал опасения РФ по поводу применения такого оружия "очередной подменой понятия".

"Думаю, что настоящая причина в том, что Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки", - утверждал Кирби.

Кроме того, он отметил, что не будет комментировать такое намерение Великобритании, назвав его "суверенным решением".

По словам Кирби, Соединенные Штаты не считают, что снаряды с обедненным ураном несут угрозу с точки зрения распространения радиации.

"Важно помнить, что проводились исследования в области здравоохранения относительно обедненного урана. Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия", - утверждал Кирби.

В опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники.