Эрдоган признал угрозу землетрясения в Стамбуле

"Я дитя Стамбула, я был мэром Стамбула около пяти лет. Нет города, которому не угрожало бы землетрясение, включая Анкару", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать прогнозы сейсмологов о том, что в Стамбуле ожидается разрушительное землетрясение в ближайшие 10-20 лет.