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1 час назад

Эрдоган подтвердил, что Стамбул входит в число городов, которым угрожает землетрясение

ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что крупнейший турецкий мегаполис Стамбул входит в число городов, которым может угрожать разрушительное землетрясение. Об этом он сообщил в среду в интервью турецким СМИ, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Эрдоган признал угрозу землетрясения в Стамбуле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я дитя Стамбула, я был мэром Стамбула около пяти лет. Нет города, которому не угрожало бы землетрясение, включая Анкару", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать прогнозы сейсмологов о том, что в Стамбуле ожидается разрушительное землетрясение в ближайшие 10-20 лет.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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