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22 минуты назад

Чехия продлила до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

ТАСС

Правительство Чехии одобрило в среду предложение национального министерства иностранных дел продлить до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание в республике гражданам РФ и Белоруссии, который был введен вскоре после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Одновременно запрет расширен на россиян и белорусов, обладающих паспортами других стран. Визы и разрешения на долговременное проживание в республике власти будут предоставлять гражданам РФ и Белоруссии лишь в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям.

Чехия также в прошлом году, реагируя на действия РФ на Украине, запретила гражданам России и Белоруссии аэропортовый транзит без специальных виз. Республика также ввела запрет на прямой въезд российских туристов из стран, не являющихся частью Шенгенской зоны.

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