Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

Правительство Чехии одобрило в среду предложение национального министерства иностранных дел продлить до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание в республике гражданам РФ и Белоруссии, который был введен вскоре после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Одновременно запрет расширен на россиян и белорусов, обладающих паспортами других стран. Визы и разрешения на долговременное проживание в республике власти будут предоставлять гражданам РФ и Белоруссии лишь в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям.