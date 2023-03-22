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20 минут назад

Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины»

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины»
Фото: Ukrainian Presidential Press ServiceUkrainian Presidential Press Service

По словам главы государства, во время визита в Харьков он передал мэру города награду «Город-герой Украины».

«Он (город — прим. Ленты.ру) защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что украинский президент посетил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Глава государства пообщался с военными и вручил им награды. В каком именно населенном пункте побывал Зеленский не уточняется.

В мире,Владимир Зеленский,
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