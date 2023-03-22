Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам главы государства, во время визита в Харьков он передал мэру города награду «Город-герой Украины».
«Он (город — прим. Ленты.ру) защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства», — написал Зеленский.
Ранее стало известно, что украинский президент посетил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Глава государства пообщался с военными и вручил им награды. В каком именно населенном пункте побывал Зеленский не уточняется.