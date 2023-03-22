Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service Ukrainian Presidential Press Service

По словам главы государства, во время визита в Харьков он передал мэру города награду «Город-герой Украины».

«Он (город — прим. Ленты.ру) защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства», — написал Зеленский.