Раскрыта возможная дата принятия решения по делу Трампа

Большое жюри в Нью-Йорке не будет проводить 22 марта заседание, на котором должны принять решение о вынесении обвинений по делу бывшего президента США Дональда Трампа, однако оно может состояться в четверг, 23 марта. Возможную дату раскрыло The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что причины переноса заседания не уточняются. При этом заслушивание показаний свидетелей завершилось еще 20 марта.