В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
10 минут назад

Раскрыта возможная дата принятия решения по делу Трампа

Lenta.ru

Большое жюри в Нью-Йорке не будет проводить 22 марта заседание, на котором должны принять решение о вынесении обвинений по делу бывшего президента США Дональда Трампа, однако оно может состояться в четверг, 23 марта. Возможную дату раскрыло The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

Раскрыта возможная дата принятия решения по делу Трампа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что причины переноса заседания не уточняются. При этом заслушивание показаний свидетелей завершилось еще 20 марта.

22 марта сообщалось, что в суд Нью-Йорка, в котором 21 марта должно было пройти слушание по иску генпрокурора штата Летиции Джеймс против Трампа, поступило сообщение об угрозе взрыва. В связи с этим заседание по делу политика было отложено. Трампа могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

В мире,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий