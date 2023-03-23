США ожидают, что Зеленский примет участие в "Саммите за демократию"

Администрация Соединенных Штатов ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие во втором "Саммите за демократию", который пройдет 29-30 марта. Об этом сообщил в среду старший директор по вопросам демократии и прав человека в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Роберт Берчински на брифинге для иностранной прессы.

Фото: ТАСС ТАСС

Его спросили, будет ли украинский лидер выступать или участвовать в том или ином формате в "Саммите за демократию". "Что касается Украины и участия президента Зеленского, то я хотел бы адресовать вас к украинскому правительству для подтверждения участия президента Зеленского, но мы ожидаем, что он примет участие в саммите, как и многие десятки иностранных лидеров", - ответил Берчински, не уточнив, о каком формате идет речь. Он добавил, что перед началом саммита 28 марта госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит конфликт на Украине.

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Участники саммита

Представитель СНБ рассказал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили также была приглашена на встречу. Он подчеркнул, что американские власти приняли решение пригласить на второй "Саммит за демократию" участников предыдущей такой встречи, организованной США в декабре 2021 года. К ним добавились представители Боснии и Герцеговины, Гамбии, Гондураса, Кот-д'Ивуара, Лихтенштейна, Мавритании, Мозамбика и Танзании. Власти Соединенных Штатов пригласили на саммит представителей около 120 государств и территорий. В списке как и в 2021 году фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и других стран.

По версии Берчински, "это саммит демократии, это не обязательно саммит демократий". "Получение приглашения на "Саммит за демократию" не означает, что правительство США выносит суждение о статусе государственного управления в той или иной стране. <...> Приглашение не означает, что все аспекты демократии в той или иной стране совершенны, но оно демонстрирует, что Соединенные Штаты взяли на себя обязательство перед своими партнерами, которые работают над совершенствованием демократической формы правления, что мы хотим работать с ними", - утверждал представитель СНБ.

Он рассказал, что саммит, который США проведут совместно с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Республикой Корея, пройдет со среды, 29 марта, по четверг, 30 марта. Перед этим во вторник, 28 марта, пройдет так называемый день тематических мероприятий высокого уровня, которые проведут члены кабинета президента США Джо Байдена и другие представители американского правительства высокого уровня. В среду Байден с лидерами Замбии, Коста-Рики, Нидерландов и Республики Корея в режиме видеоконференции проведет серию пленарных заседаний. В четверг власти каждой из этих пяти стран в своих столицах проведут в очном режиме встречи на уровне министров с официальными делегациями и представителями неправительственных организаций других государств. Вашингтонская администрация во время саммита намерена объявить о дополнительном финансирование программ, "направленных на поддержку свободных и независимых СМИ, борьбу с коррупцией, поддержку демократических реформаторов и правозащитников, защиту свободных и честных выборов и обеспечение того, чтобы технологии работали на благо демократических обществ, а не против них", рассказал Берчински.

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