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5 минут назад

В Китае начали предлагать ужин Путина и Си Цзиньпина

Елена Прошина

В ресторане в китайском Шанхае начали предлагать меню, которое было представлено на ужине президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина после переговоров в Москве 20 марта. Об этом сообщает URA.RU.

В ресторане Шанхая начали предлагать ужин Путина и Си Цзиньпина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве доказательства агентство приложило фотографию меню из ресторана. Оно сделано на китайском и русском языках. Согласно снимку, в меню вошли закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчик с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, печорская нельма с овощами, оленина с вишневым соусом и десерт «Павлова».

Напомним, что неформальный ужин Путина и Си Цзиньпина прошел 20 марта. Сообщалось, что на стол главам двух государств подавали блюда, которые полностью совпадают с представленными сейчас в шанхайском ресторане.

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