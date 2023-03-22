В ресторане Шанхая начали предлагать ужин Путина и Си Цзиньпина

В ресторане в китайском Шанхае начали предлагать меню, которое было представлено на ужине президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина после переговоров в Москве 20 марта. Об этом сообщает URA.RU.

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В качестве доказательства агентство приложило фотографию меню из ресторана. Оно сделано на китайском и русском языках. Согласно снимку, в меню вошли закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчик с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, печорская нельма с овощами, оленина с вишневым соусом и десерт «Павлова».