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39 минут назад

На Украине арестовали активы россиянина на $540 тысяч

Илья Родин

Суд арестовал активы крупного российского бизнесмена. Общая стоимость арестованного имущества составила $540 тысяч, пишет РИА «Новости» со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

Власти Украины арестовали активы россиянина на $540 тысяч
Фото: соцсетисоцсети

В офисе пояснили, что арест наложен на производственную площадку, бенефициарным владельцем которой является российский предприниматель, член совета директоров входящей в госкорпорацию «Ростех» компании.

Стоимость арестованного предприятия достигает порядка $540 тысяч, заметили в прокуратуре.

По данным ведомства, руководство компании «Титан Украина» якобы совершало действия, направленные на сокрытие находящихся на балансе активов путем заключения фиктивных сделок с частным предприятием..

В офисе подчеркнули, что согласно законодательству страны и решению Совбеза в отношении владельца компании предусмотрены ограничительные меры.

Уточняется, что в прокуратуре не назвали имя бизнесмена, которому предположительно принадлежит предприятие.

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против российских физических и юридических лиц. В частности, в черный список были внесены певцы, общественные деятели и «Спортлото».

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