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30 минут назад

Госсекретарь Блинкен: США не будут учитывать заявления Китая о недопустимости поставок оружия Тайваню

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Вашингтон не будет принимать в расчет заявления китайских властей о том, что поставки оружия Тайваню являются для Пекина красной линией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

США проигнорировали красные линии Китая о поставках оружия Тайваню
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У Блинкена уточнили, давал ли когда-либо Китай понять, что есть красная линия относительно военной помощи Тайваню, передает ТАСС.

Блинкен заявил, что такого не было, однако при попытке Китая обозначить такую позицию США, «безусловно, не стали принимать это в расчет».

Ранее Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более 600 млн долларов.

В мире,Энтони Блинкен,Конгресс США,
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