США проигнорировали красные линии Китая о поставках оружия Тайваню

Вашингтон не будет принимать в расчет заявления китайских властей о том, что поставки оружия Тайваню являются для Пекина красной линией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

У Блинкена уточнили, давал ли когда-либо Китай понять, что есть красная линия относительно военной помощи Тайваню, передает ТАСС.

Блинкен заявил, что такого не было, однако при попытке Китая обозначить такую позицию США, «безусловно, не стали принимать это в расчет».