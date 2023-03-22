В Финляндии задержали сухогруз с российскими удобрениями

В финском порту Котка задержано судно, на котором находятся удобрения, предположительно принадлежащие российскому физлицу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что гражданин России, которому якобы принадлежит часть удобрений, находится под санкциями Евросоюза.

В дирекции порта Котка пояснили, что в настоящее время сухогруз Smew стоит на якоре за пределами гавани. По данным портовых чиновников, ранее здесь задержания судов в рамках санкционной политики не проводились.

Представитель департамента санкций МИД Финляндии Пиа Сариваара рассказал, что в ведомство поступила информация о принадлежности части груза россиянину из черного списка ЕС.

Согласно правилам организации, заметил чиновник, в этом случае активы должны быть заморожены.

Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство рассматривает возможность, несмотря на введенные ограничения, выдать исключительное разрешение на экспорт удобрений.