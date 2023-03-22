В Финляндии задержали сухогруз с российскими удобрениями

В финском порту Котка задержано судно, на котором находятся удобрения, предположительно принадлежащие российскому физлицу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что гражданин России, которому якобы принадлежит часть удобрений, находится под санкциями Евросоюза.
В дирекции порта Котка пояснили, что в настоящее время сухогруз Smew стоит на якоре за пределами гавани. По данным портовых чиновников, ранее здесь задержания судов в рамках санкционной политики не проводились.
Представитель департамента санкций МИД Финляндии Пиа Сариваара рассказал, что в ведомство поступила информация о принадлежности части груза россиянину из черного списка ЕС.
Согласно правилам организации, заметил чиновник, в этом случае активы должны быть заморожены.
Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство рассматривает возможность, несмотря на введенные ограничения, выдать исключительное разрешение на экспорт удобрений.
Уточняется, что на корабле порядка 20 тыс. тонн удобрений. Ориентировочная рыночная стоимость их достигает 10-12 млн евро.