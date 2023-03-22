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22 минуты назад

Политик похудел на 25 килограммов за шесть месяцев

Lenta.ru

62-летний австралийский политик Марк Лэтэм утверждает, что похудел перед выборами на 25 килограммов благодаря тренировкам и диете. Он пообещал, что каждый сможет сбросить вес, следуя его советам, пишет Daily Mail.

Политик похудел на 25 килограммов за шесть месяцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кандидат на кресло в парламенте австралийского штата Новый Южный Уэльс назвал секретом своего преображения время.

«В прошлом году я заставил себя найти время, ключевой элемент для занятых людей. Еще сложнее найти его в период избирательной кампании», — поделился политик.

Он утверждает, что для этого ему понадобилось около шести месяцев.

С июня прошлого года Лэтэм ежедневно проводит в спортзале от одного до полутора часов, комбинируя силовые тренировки со спортивной ходьбой и прогулками. Помимо этого, политик существенно ограничил потребление пищи. Он отказался от хлеба, мучного, сладкого, алкоголя, яиц и ограничил молочные продукты. Сейчас его рацион состоит из фруктов на завтрак и овощного салата на обед. На ужин он позволяет себе тушенные с курицей овощи и злаки.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила о продуктах, которые популярны при попытках вести здоровый образ жизни, однако на самом деле ведут к набору веса. К таким продуктам она причислила сухофрукты и орехи.

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