Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Польшу

Самолет с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон на борту приземлился в аэропорту Жешува в Польше. Об этом сообщает Fakt.
В издании напомнили, что визит принца с женой в Жешув, который находится вблизи границы с Украиной, является неофициальным и заранее не объявлялся. Предполагается, что Уильям и Кейт посетят в Польше британских солдат, находящихся в Подкарпатском воеводстве страны.
Также в рамках визита они намерены ознакомиться с транзитным медицинским центром Medevac Hub в селе Ясенка, в который поступают раненные украинские солдаты.
При этом ни польские власти, ни британское посольство в республике пока никак не подтвердили информацию о визите принца и его жены.