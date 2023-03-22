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8 минут назад

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Польшу

Елена Прошина

Самолет с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон на борту приземлился в аэропорту Жешува в Польше. Об этом сообщает Fakt.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Польшу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В издании напомнили, что визит принца с женой в Жешув, который находится вблизи границы с Украиной, является неофициальным и заранее не объявлялся. Предполагается, что Уильям и Кейт посетят в Польше британских солдат, находящихся в Подкарпатском воеводстве страны.

Также в рамках визита они намерены ознакомиться с транзитным медицинским центром Medevac Hub в селе Ясенка, в который поступают раненные украинские солдаты.

При этом ни польские власти, ни британское посольство в республике пока никак не подтвердили информацию о визите принца и его жены.

В мире,Кейт Миддлтон,
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