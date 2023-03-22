Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Польшу

Самолет с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон на борту приземлился в аэропорту Жешува в Польше. Об этом сообщает Fakt.

В издании напомнили, что визит принца с женой в Жешув, который находится вблизи границы с Украиной, является неофициальным и заранее не объявлялся. Предполагается, что Уильям и Кейт посетят в Польше британских солдат, находящихся в Подкарпатском воеводстве страны.

Также в рамках визита они намерены ознакомиться с транзитным медицинским центром Medevac Hub в селе Ясенка, в который поступают раненные украинские солдаты.