Малайзия раскритиковала закрытие дела по MH17

Власти Малайзии раскритиковали закрытие дела о падении Boeing рейса MH17, потерпевшего крушение в Донбассе в 2014 году, и заявили о намерении продолжить добиваться справедливости для жертв авиакатастрофы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта страны Энтони Локе.

«Дело официально закрыто. Однако мы понимаем, что правосудие до сих пор не восторжествовало», — заявил он, подчеркнув, что министерство продолжит заниматься этим вопросом на разных властных уровнях.

Локе призвал коллег в правительстве «бороться за права и достоинство малайзийцев, пострадавших в результате досадного инцидента».

По итогам расследования Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 человек.