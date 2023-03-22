Пока вы не уснули: «сигнал США» от Путина и Си Цзиньпина и смерть Чурова

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В МИД заявили о «прямом сигнале США» от Путина и Си Цзиньпина

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин направили США «прямой сигнал» о недопустимости ядерной войны. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. По итогам встречи Си и Путин подписали совместное заявление о плане развития экономического сотрудничества и документ об углублении стратегического партнерства.

Херш обвинил Шольца в сокрытии данных по «Северным потокам»

Журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрывать информацию о взрывах на «Северных потоках». Об этом он написал в своем блоге на платформе Substack. В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.

Евро взлетел выше 83 рублей

В среду, 22 марта, рубль ослабил свои позиции. В ходе торгов курс евро преодолел отметку в 83 рубля, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 11:01 мск курс европейской валюты поднялся на 0,5%, до 83,01 рубля. К 11:05 мск курс евро был на отметке в 82,97 рубля (+0,44%). Курс доллара повышался до 76,96 рубля (+0,39%).

Умер бывший глава ЦИК Владимир Чуров

Скончался бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров в возрасте 70 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на бывшего зампредседателя ЦИК, действующего депутата Госдумы Леонида Ивлева. Как стало известно изданию, Чуров умер в среду, 22 марта, в Москве. Чуть больше недели назад он перенес операцию после обширного инфаркта.

В пыли астероида Рюгу обнаружили кусочки "жизни"

Новые исследования образцов с астероида Рюгу, доставленных в декабре 2020 года японской миссией «Хаябуса-2», обнаружили молекулу, которая считается одним из строительных материалов организма – урацил. Об этом пишет Slash Gear. Кроме урацила ученые также обнаружили присутствие других органических соединений, таких как никотиновая кислота и множество других на основе азота - аминокислоты и амины, которые являются неотъемлемой частью белков. Для анализа было взято лишь около 23 мг образца астероида.

Китайский бренд показал в России замену Toyota Camry

Chery

Китайский автопроизводитель Chery представил в России седан Arrizo 8, цель которого - занять нишу Toyota Camry в стране. Об этом рассказал портал Autonews.ru. Презентацию Arrizo 8 провели во время благотворительного мероприятия. Продажи седана бизнес-класса планируют начать до конца лета 2023 года.

Россия и Китай выступили против политизации спорта в совместном заявлении

Российская Федерация и Китайская Народная Республика выступили против политизации спорта в совместном заявлении стран об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Поставки шампанского из Турции в Россию выросли на 182%

Данные Trade Data Monitor свидетельствуют об увеличении в прошлом году экспорта шампанского из Турции в Россию на 182%, сообщает Bloomberg. Отмечается, что многие закупающие вина страны могут реэкспортировать их в Россию. Экспорт шампанского из Франции в ОАЭ в прошлом году возрос на 75%, следует из данных отраслевого объединения Comite Champagne. Кроме того, стало известно, что в Турцию и Эмираты значительно увеличился поток российских туристов (+120%).

Блиновская опровергла проверку полиции по факту мошенничества

Известный блогер Елена Блиновская в беседе с РЕН ТВ опровергла появившуюся информацию о том, что полиция якобы проводит проверки ее бизнеса по факту мошенничества. По ее словам, налоговые службы проверяют блогеров уже на протяжении последнего года. Однако полиция никаких проверок в отношении нее не проводит.

Катарский шейх готов купить «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму