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12 минут назад

Пока вы не уснули: «сигнал США» от Путина и Си Цзиньпина и смерть Чурова

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В МИД заявили о «прямом сигнале США» от Путина и Си Цзиньпина

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин направили США «прямой сигнал» о недопустимости ядерной войны. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. По итогам встречи Си и Путин подписали совместное заявление о плане развития экономического сотрудничества и документ об углублении стратегического партнерства.

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Херш обвинил Шольца в сокрытии данных по «Северным потокам»

Журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрывать информацию о взрывах на «Северных потоках». Об этом он написал в своем блоге на платформе Substack. В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.

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Евро взлетел выше 83 рублей

В среду, 22 марта, рубль ослабил свои позиции. В ходе торгов курс евро преодолел отметку в 83 рубля, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 11:01 мск курс европейской валюты поднялся на 0,5%, до 83,01 рубля. К 11:05 мск курс евро был на отметке в 82,97 рубля (+0,44%). Курс доллара повышался до 76,96 рубля (+0,39%).

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Умер бывший глава ЦИК Владимир Чуров

Скончался бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров в возрасте 70 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на бывшего зампредседателя ЦИК, действующего депутата Госдумы Леонида Ивлева. Как стало известно изданию, Чуров умер в среду, 22 марта, в Москве. Чуть больше недели назад он перенес операцию после обширного инфаркта.

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В пыли астероида Рюгу обнаружили кусочки "жизни"

Новые исследования образцов с астероида Рюгу, доставленных в декабре 2020 года японской миссией «Хаябуса-2», обнаружили молекулу, которая считается одним из строительных материалов организма – урацил. Об этом пишет Slash Gear. Кроме урацила ученые также обнаружили присутствие других органических соединений, таких как никотиновая кислота и множество других на основе азота - аминокислоты и амины, которые являются неотъемлемой частью белков. Для анализа было взято лишь около 23 мг образца астероида.

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Китайский бренд показал в России замену Toyota Camry

Chery

Китайский автопроизводитель Chery представил в России седан Arrizo 8, цель которого - занять нишу Toyota Camry в стране. Об этом рассказал портал Autonews.ru. Презентацию Arrizo 8 провели во время благотворительного мероприятия. Продажи седана бизнес-класса планируют начать до конца лета 2023 года.

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Россия и Китай выступили против политизации спорта в совместном заявлении

Российская Федерация и Китайская Народная Республика выступили против политизации спорта в совместном заявлении стран об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Поставки шампанского из Турции в Россию выросли на 182%

Данные Trade Data Monitor свидетельствуют об увеличении в прошлом году экспорта шампанского из Турции в Россию на 182%, сообщает Bloomberg. Отмечается, что многие закупающие вина страны могут реэкспортировать их в Россию. Экспорт шампанского из Франции в ОАЭ в прошлом году возрос на 75%, следует из данных отраслевого объединения Comite Champagne. Кроме того, стало известно, что в Турцию и Эмираты значительно увеличился поток российских туристов (+120%).

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Блиновская опровергла проверку полиции по факту мошенничества

Известный блогер Елена Блиновская в беседе с РЕН ТВ опровергла появившуюся информацию о том, что полиция якобы проводит проверки ее бизнеса по факту мошенничества. По ее словам, налоговые службы проверяют блогеров уже на протяжении последнего года. Однако полиция никаких проверок в отношении нее не проводит.

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Катарский шейх готов купить «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму

Катарский шейх готов приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» за более чем пять миллиардов фунтов стерлингов (6,15 миллиарда долларов). Об этом пишет Daily Mail. Ранее заявку на приобретение ФК «Манчестер Юнайтед» сделал британский предприниматель Джим Рэтклифф, владелец химической корпорации Ineos.

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В мире,Елена Блиновская,Олаф Шольц,Леонид Ивлев,Владимир Чуров,Сергей Рябков,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ЦИК России,МИД России,NASA,Манчестер Юнайтед,Московская биржа,Госдума,
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