Макрон высказался о планах переизбираться на новый срок

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, он готов пожертвовать своим рейтингом ради французских интересов, так как больше не планирует участвовать в президентских выборах. Он уточнил, что это будет противоречить конституции.

«Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее. Если придется столкнуться с непопулярностью, я готов к этому», - сказал французский лидер.

Кроме того, президент подтвердил свое доверие премьер-министру Франции и правительству для продолжения работы по воплощению намеченных ими планов.

Напомним, после принятия пенсионной реформы без одобрения Национального собрания во Франции снова начались протесты. На митинги вышли миллионы граждан. Сегодня французы заблокировали движение междугородных поездов на нескольких вокзалах.