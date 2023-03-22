Макрон заявил о невозможности переизбираться на новый срок

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1 и France 2 заявил, что не планирует переизбираться на пост президента на новый срок.
«Я не собираюсь переизбираться, я не могу этого сделать по конституции. Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее», — цитирует его ТАСС.
Макрон добавил, что готов пожертвовать рейтингом в опросах ради французских интересов на фоне настроений в обществе из-за пенсионной реформы.
Он добавил, что реформа «продолжит свой демократический путь».