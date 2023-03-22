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32 минуты назад

Макрон заявил, что не планирует переизбираться на новый срок

RT на русском

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1 и France 2 заявил, что не планирует переизбираться на пост президента на новый срок.

Макрон заявил о невозможности переизбираться на новый срок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не собираюсь переизбираться, я не могу этого сделать по конституции. Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее», — цитирует его ТАСС.

Макрон добавил, что готов пожертвовать рейтингом в опросах ради французских интересов на фоне настроений в обществе из-за пенсионной реформы.

Он добавил, что реформа «продолжит свой демократический путь».

В мире,Эммануэль Макрон,
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