Глава МИД Венгрии считает, что санкции ЕС не приносят результата

"Вы видите, что Брюссель прибегает к санкциям. Если мы посмотрим, какие санкции были успешными, то сможем заключить, что ни одни такие меры не смогли привести к значительному результату. Точно такая же ситуация с брюссельскими санкциями", - заявил министр.

Сийярто подчеркнул, что выступает против введения любых санкций на Балканах. "Мы выступаем против того, чтобы ЕС ввел какие бы то ни было санкции в отношении Западных Балкан. Те, кто считают, что санкциями можно решить проблемы, не имеют понятия о том, какая здесь ситуация. Мы поддерживаем диалог, основанный на обоюдном интересе. Босния и Герцеговина может рассчитывать на Венгрию в вопросе ускорения процесса присоединения к ЕС", - сказал глава МИД.