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53 минуты назад

Глава МИД Венгрии считает, что санкции ЕС не приносят результата

ТАСС

Санкционная политика, которую проводит Евросоюз (ЕС), не приносит результата. Об этом заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Сараево.

Глава МИД Венгрии считает, что санкции ЕС не приносят результата
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Вы видите, что Брюссель прибегает к санкциям. Если мы посмотрим, какие санкции были успешными, то сможем заключить, что ни одни такие меры не смогли привести к значительному результату. Точно такая же ситуация с брюссельскими санкциями", - заявил министр.

Сийярто подчеркнул, что выступает против введения любых санкций на Балканах. "Мы выступаем против того, чтобы ЕС ввел какие бы то ни было санкции в отношении Западных Балкан. Те, кто считают, что санкциями можно решить проблемы, не имеют понятия о том, какая здесь ситуация. Мы поддерживаем диалог, основанный на обоюдном интересе. Босния и Герцеговина может рассчитывать на Венгрию в вопросе ускорения процесса присоединения к ЕС", - сказал глава МИД.

После начала российской специальной военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции против РФ. Приняты уже 10 санкционных пакетов. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

В мире,Петер Сийярто,Владимир Путин,ЕС,
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