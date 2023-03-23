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22 минуты назад

В Евросоюзе попросили Си Цзиньпина позвонить Зеленскому

Ura.Ruиещё 6

Евросоюз рассчитывает, что председатель КНР Си Цзиньпин позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время. Об этом рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В ЕС понадеялись на скорый звонок Си Цзиньпина Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому как можно скорее. Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана [по Украине]», — подчеркнул Марк Рютте перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Трансляция велась на официальном сайте Еврокомиссии.

Премьер уточнил, что в ЕС внимательно следили за минувшей встречей Си Цзиньпиа и президента РФ Владимира Путина. Рютте отметил, что план Китая по урегулированию конфликта на территории Украины имеет свои плюсы и минусы.

Ранее в США призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским. 20 марта председатель КНР приехал в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что главы стран не обсуждали в ходе встречи «формулу мира». Американские власти опасаются поддержки китайского плана урегулирования ситуации на Украине, сообщает RT. В МИД РФ подчеркнули, что Запад не сможет помешать сотрудничеству России и КНР, передает «Национальная служба новостей».

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