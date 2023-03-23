В ЕС понадеялись на скорый звонок Си Цзиньпина Зеленскому

«Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому как можно скорее. Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана [по Украине]», — подчеркнул Марк Рютте перед саммитом ЕС в Брюсселе.