Херш обвинил Шольца в сокрытии данных по «Северным потокам»

Журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрывать информацию о взрывах на «Северных потоках». Об этом он написал в своем блоге на платформе Substack.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.

В феврале 2023-го о собственном расследовании, основанном на анонимных источниках, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.

В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».

В своем новом материале Херш заявил, что его история о «Северных потоках» широко обсуждалась в Германии и Западной Европе, но в США «ее почти заблокировали в СМИ».

Две недели назад, после визита Шольца в Вашингтон, спецслужбы США и Германии «попытались усилить маскировку», снабдив The New York Times и немецкий еженедельник Die Zeit «ложными историями для прикрытия», заявил Херш. Эти СМИ написали, что в Вашингтоне и Берлине считают причастной к взрывам «проукраинскую группу».

Недавний визит Шольца в США включал лишь два публичных мероприятия: «краткий формальный обмен комплиментами» между Байденом и немецким канцлером перед пресс-корпусом Белого дома без каких-либо вопросов, а также интервью Шольца CNN без обсуждения взрывов.

Канцлер не взял в Вашингтон представителей немецкой прессы, официального обеда не планировалось, как и пресс-конференции, обычной для встреч такого высокого уровня, подчеркнул Херш. Вместо этого Байден и Шольц провели 80-минутные переговоры, на которых большую часть времени не было помощников. С тех пор не было сделано никаких дополнительных заявлений.