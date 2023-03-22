Украинские СМИ заявили о взрывах в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Как сообщает ТАСС, об этом заявило украинское издание Klymenko Time.
Подробности происшествия пока неизвестны. В регионе объявлена воздушная тревога.
Напомним, что утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ заявляли, что причиной стали взлеты в Белоруссии МиГов-31. Она была отменена за 20 минут до взрыва в Запорожье.
Во вторник, 21 марта, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Запорожье произошел мощный взрыв. После него на подконтрольной Киеву территории объявили воздушную тревогу. Отдельно украинские СМИ сообщали, что в ночь с 21 на 22 марта несколько взрывов произошли в Одессе.