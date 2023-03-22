Украинские СМИ заявили о взрывах в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Как сообщает ТАСС, об этом заявило украинское издание Klymenko Time.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подробности происшествия пока неизвестны. В регионе объявлена воздушная тревога.

Напомним, что утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ заявляли, что причиной стали взлеты в Белоруссии МиГов-31. Она была отменена за 20 минут до взрыва в Запорожье.