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32 минуты назад

Украинские СМИ заявили о взрывах в Запорожье

Никита Бородкин

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Как сообщает ТАСС, об этом заявило украинское издание Klymenko Time.

Украинские СМИ заявили о взрывах в Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробности происшествия пока неизвестны. В регионе объявлена воздушная тревога.

Напомним, что утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ заявляли, что причиной стали взлеты в Белоруссии МиГов-31. Она была отменена за 20 минут до взрыва в Запорожье.

В Одессе произошли взрывы

Во вторник, 21 марта, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Запорожье произошел мощный взрыв. После него на подконтрольной Киеву территории объявили воздушную тревогу. Отдельно украинские СМИ сообщали, что в ночь с 21 на 22 марта несколько взрывов произошли в Одессе.

В мире,Владимир Рогов,
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