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51 минуту назад

Израиль активировал систему ПВО "Железный купол" на границе с сектором Газа

Газета.Ru

Израиль активировал систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» на границе с сектором Газа. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan, передает ТАСС.

Израиль активировал систему ПВО "Железный купол" на границе с сектором Газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что жители регионального совета Эшколь (расположен на границе с Газой) сообщили, что слышали звуки взрывов.

Газета Yedioth Ahronoth также передает, что система ПВО перехватила палестинский беспилотник. Армия обороны Израиля пока не комментировала произошедшее.

18 марта сообщалось, что сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля близ границы с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Также стало известно, что сектор Газа выпустили одну ракету по территории Израиля, она упала в незаселенной местности, перехват не производился.

До этого армия обороны Израиля информировала, что из сектора Газа было выпущено шесть ракет, пять из них удалось перехватить системами противовоздушной обороны (ПВО).

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