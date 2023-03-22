Израиль активировал систему ПВО "Железный купол" на границе с сектором Газа

Израиль активировал систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» на границе с сектором Газа. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan, передает ТАСС.

Уточняется, что жители регионального совета Эшколь (расположен на границе с Газой) сообщили, что слышали звуки взрывов.

Газета Yedioth Ahronoth также передает, что система ПВО перехватила палестинский беспилотник. Армия обороны Израиля пока не комментировала произошедшее.

18 марта сообщалось, что сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля близ границы с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Также стало известно, что сектор Газа выпустили одну ракету по территории Израиля, она упала в незаселенной местности, перехват не производился.